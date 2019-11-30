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'da bir kişi evinin avlusunda kendini astı

Muğla'da bir kişi evinin avlusunda kendini astı

30.11.2019, 12:59

'nın Milas ilçesinde, evinin avlusunda kendini iple asan Mustafa D. (72), yaşamını yitirdi.

Damlıboğaz Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk ve 6 torunu bulunan Mustafa D., evinin avlusunda kendini asarak yaşamına son verdi. Bu sabah yakınları tarafından cesedi bulunan Mustafa D.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Mustafa D.'nin cesedi otospi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Mustafa D., bir süre önce 'Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak için başvurmuş, mahalle halkınca bu davranışı sonrası omuzlarda taşınmıştı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mustafa D.'nin ölümü mahallede üzüntü yarattı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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