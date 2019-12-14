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'da tüp yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'da tüp yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

14.12.2019, 14:40

'nın Seydikemer ilçesinde tüp yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. anı kara yolunda ilerleyen bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

, Fethiye-Antalya kara yolu Sarıyer mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Necati Baran idaresindeki 07 AGS 333 plakalı tüpü yüklü kamyonetin freninin patlaması sonucu devrilmesinin ardından istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan tüpler yola savrulurken kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine, olay yerine sağlık itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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