Bodrum'u betona boğan Salih Bezci'den itiraf gibi açıklama

Bodrum Gündoğan’daki The Bo Viera Projesi projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca önce mühürlenen sonra da kaçak bölümleri yıkılan Salih Bezci itiraf gibi açıklamada bulundu. Bezci, “Binalar arasında 6 metrelik alanlar vardı. ‘Oraları da oda yapalım geçer gider’ diye düşündüm. Basiretim bağlandı. Hata benim” dedi.

Bodrum Gündoğan'da 'kaçak' bölümleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın girişimleri sonrasında yıktırılan The Bo Viera Projesi'nin patronu Salih Bezci'den itiraf gibi açıklamalar geldi. Önceki gün projenin geldiği noktayı dinlemek için buluştuğumuz Bezci'ye niye emsali aştığını sorduk. Bezci'nin cevabı şu oldu:



"Yaptığımız binalar arasında 6 metrelik aralık söz konusuydu. Bu bölümler toprak olacaktı. 'Oralara da oda yapalım, geçer gider' diye düşündüm. Basiretim bağlandı. Hata benim."

REZİDANS SAYISI YARIYA İNDİRİLDİ



Normal ölçüleri aşan iskelesi, emsal fazlası inşaatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın durdurma ve yıkım kararı verdiği The Bo Viera Projesi'nin sahibi Besa Grup. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci ve oğlu Yönetim Kurulu Başkanvekili Efe Bezci ile buluşmamızda projenin son durumunu canlı bağlantı ile izledik. Salih Bezci'nin verdiği bilgilere göre, projenin rezidans bölümündeki toplam 108 konut 54'e indirilmiş. Binalar 3 katlıdan 2 katlıya dönüştürülmüş. Villa ve rezidans bölümündeki toplam 330 konut ise 300'e indirilmiş, Salih Bezci, "Rezidans bölümündeki 54 konuttan vazgeçerken, 700 metrekare olan villaları 2'ye, 3'e böldük. Böylece, son tahlilde azalan konut sayısı 30 oldu" dedi.

BAKAN DENETLEDİ YIKIM KARARI ÇIKTI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta Bodrum'a giderek Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle Tilkicik, Küçükbük ile Demirbükü koylarında kaçak yapılaşmaya ilişkin denetimler yaptı. Bu denetimlerden sonra Bodrum Belediyesi'nin daha önce imar planına aykırılıklar bulunduğunu tespit ettiği The Bo Viera Projesi'nin de içinde olduğu 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durdurulmuştu. Bakan Kurum ve ekibinin denetimleri sonrasında devam etmiş mühürlenen otel sayısı 11'e 19 projedeki konut sayısı ise 2 bin 100'e ulaşmıştı. Belediye ekipleri, 24 Ağustos'ta, tartışmaların merkezindeki 365 villa ve 80 odalı oteli içeren The Bo Viera Projesi'nin inşaatının olduğu Gündoğan'a gitmişti. Şirket önce kendi ekipleriyle yıkıma girişse de sonrasında araçlarının yetersiz olduğu için bakanlıktan yardım istemiş ve yıkım gerçekleşmişti.

ERDOĞAN: PROJENİ UYGUN HALE GETİR



Bir süre önce bir araya geldiklerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Salih Bezci'ye niye emsali aşan işler yaptığını sormuş. Bezci'nin "Yaptık bir kere efendim" cevabı üzerine Erdoğan "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ne diyorsa git ona uygun hale getir projeni" demiş. Bezci'nin yanıtı kısa ve net olmuş: "Elbette efendim."

Efe Bezci, "Bodrum'da durdurulan projeler arasında ilk yıkımı yapan biz olduk. Projemizi değiştirdik. Emsali Bakanlığın verdiği iznin bile altına indirdik" dedi.

YIKIMIN MALİYETİ 15 MİLYON LİRA



Efe Bezci, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 11 Kasım 2019'daki rekor denemesini gündeme getirdi ve "Bodrum'daki projenin olduğu alana 5 bin 500 ağaç diktik. Proje bittiğinde oraya 100 bin ağaç dikilmiş olacak. İçinde bir de otel bulunan projemiz orada 200 milyon dolarlık değere ulaşacak" dedi. Yıkımın maliyeti 15 milyon lirayı bulmuş, itibar kaybı da cabası... Bakalım yaşananlar benzer durumdaki projelere ders olacak mı, bazı müteahhitler çevreye zarar verme pahasına daha fazla kazanç için yasaları hiçe saymaya devam edecek mi?