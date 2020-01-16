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'ın ailesinden kızlarının ölümüne ilişkin beraat kararına tepki

Aslı Baş'ın ailesinden kızlarının ölümüne ilişkin beraat kararına tepki

16.01.2020, 16:06

'nın ilçesinde, 9,5 yıl önce manken 'ın (32) turizmci Ahmet Bayer'in (64) villasının terasından düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada 4 sanığın beraatına karar verilmesine, Baş'ın anne ve babası isyan etti. Anne Müesser Baş (67), "Ceza almalarını bekliyorduk. Bu acı bitmeyecek, adalet yerini bulsaydı yüreğimize su serpilecekti" dedi.

'Miss Model Of The Turkey' yarışmasında 2003 yılında birinci olan , 21 Temmuz 2010 tarihinde saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Yalıkavak'taki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek, yaşamını yitirdi.

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