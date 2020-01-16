Aslı Baş'ın ailesinden kızlarının ölümüne ilişkin beraat kararına tepki

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9,5 yıl önce manken Aslı Baş'ın (32) turizmci Ahmet Bayer'in (64) villasının terasından düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada 4 sanığın beraatına karar verilmesine, Baş'ın anne ve babası isyan etti. Anne Müesser Baş (67), "Ceza almalarını bekliyorduk. Bu acı bitmeyecek, adalet yerini bulsaydı yüreğimize su serpilecekti" dedi.

'Miss Model Of The Turkey' yarışmasında 2003 yılında birinci olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek, yaşamını yitirdi.