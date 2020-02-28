20 yaşında kaza kurbanı oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki motosiklet ve bir kamyonun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

ARKADAŞI YARALANDI

Onur Süleyman Yıldız'ın (20) kullandığı motosiklet Fethiye-Antalya karayolu Tüvtürk mevkisinde, Süleyman A'nın kullandığı ve yol kenarında park halindeki kamyona çarptı. Motosikletten savrulan Yıldız, aynı istikamette seyreden arkadaşı Yasin Mert Keş idaresindeki motosiklete çarparak ağır yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hafif yaralanan Keş hastanede tedaviye alındı.

MURAT YALÇIN