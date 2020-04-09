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Haberler Muğla Akyaka’da tarihi eser operasyonu

Akyaka’da tarihi eser operasyonu

Akyaka’da tarihi eser operasyonu
Giriş Tarihi: 9.4.2020

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ile Akyaka Karakol Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 290 adet tarihi değer taşıyan Roma ve Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ile Akyaka Karakol Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 290 adet tarihi değer taşıyan Roma ve Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi.

FERDİ YAVUZ

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