Akyaka’da tarihi eser operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ile Akyaka Karakol Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 290 adet tarihi değer taşıyan Roma ve Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ile Akyaka Karakol Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 290 adet tarihi değer taşıyan Roma ve Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi.

FERDİ YAVUZ