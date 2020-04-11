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'da hastaneden kaçan hastası kadın, evinde yakalandı

Muğla'da hastaneden kaçan koronavirüs hastası kadın, evinde yakalandı

11.04.2020, 15:01

'da, tedavisi gördüğü hastaneden kaçan Gönül A. (55), jandarma tarafından evinde bulunup, hastaneye geri götürüldü.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran Gönül A., koronavirüs testi pozitif çıkınca, tedavi altına alındı. Ancak Gönül A. dün saat 22.30 sıralarında hastaneden kaçtı. Hastane yetkililerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, Gönül A.'nın Akyaka Mahallesi'ndeki evine gitti. Evde bulunan Gönül A., özel kıyafetli sağlık çalışanları tarafından ambulansla hastaneye geri götürüldü.

DHA

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