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Annenin sorumsuzluğu pes dedirtti! Komşular ihbar etti

’nın ilçesinde, annesinin bıraktığı balkonda kilitli kalan ve 1 saate yakın ağlayan , çevre sakinlerinin ihbar etmesi üzerine tarafından kurtarıldı.

Annenin sorumsuzluğu pes dedirtti! Komşular ihbar etti

16.05.2020, 18:23 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020,18:40

Olay, öğle saatlerinde Datça merkez İskele Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Bir iş yerinin üstündeki daireden ağlama sesleri geldiğini duyan çevre sakinleri, bir yaşlarındaki bir bebeğin balkonda kapalı kaldığını fark etti. Bölgede çalışan belediye işçileri ve vatandaşlar, gerek zili çalarak gerekse yüksek sesle bağırarak bebeğin annesine ulaşmaya çalıştı.



EVE GİREN İTFAİYECİ DAHİ SESİNİ DUYURAMADI
Küçük bebeğin ağlamaktan fenalaşmak üzere olduğunu anlayan vatandaşlar, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipteki bir itfaiye eri, sepetli araç yardımıyla balkona çıktı. Bebeği kucağına alarak sakinleştiren itfaiyeci, daha sonra camlara vurarak anneye seslendi. Kapıyı açarak içeriye seslenen itfaiyeci, çabalarına rağmen sonuç alamayınca diğer camlardan şansını denedi. Dakikalar sonra balkon kapısına gelen anneye bebeğini teslim eden itfaiyeci, çıktığı gibi sepetle balkondan indi.



Çocuğun balkonda mahsur kaldığı anları ve itfaiyecilerin çabalarını cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, duyarsız anneye, "Ailenin duyarsızlığına bak. Seslerden Bütün Datça uyandı, anneden haber" yok diyerek tepki gösterdi.

Pazarcıdan dikkat çeken çağrı; “Parasız gel, maskesiz gelme”

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