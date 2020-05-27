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Haberler Muğla Muğla'da tırmanışa gitmişti! Dağcının cansız bedeni 14 saat sonra çıkarıldı

'da tırmanışa gitmişti! Dağcının cansız bedeni 14 saat sonra çıkarıldı

’nın ilçesinde, 14 önce antrenman tırmanışı için çıktığı ’nda kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan dağcının cansız bedeni, 14 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Muğla'da tırmanışa gitmişti! Dağcının cansız bedeni 14 saat sonra çıkarıldı

27.05.2020, 11:46 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020,12:02

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 14 önce antrenman tırmanışı için çıktığı Mendos Dağı'nda kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan dağcının cansız bedeni, 14 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.



Fethiye ilçesinde, 14 gün önce antrenman tırmanışı için Mendos Dağı'na çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 35 yaşındaki Fikret Emre'nin annesi, 112 Komuta Merkezini arayarak oğlu için kayıp ihbarında bulunmuştu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, UMKE, AKUT ve gönüllü dağcıların katıldığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda Emre'nin cansız bedenine dün saat 15.00 sıralarında ulaşılmıştı.



Fikret Emre'nin cansız bedeni, JAK, AFAD ve gönüllü dağcıların katıldığı çalışma sonucu 14 saatin ardından sabaha karşı 05.00 sıralarında dağdan indirildi. Vücudunda her hangi bir emareye rastlanamayan Emre'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıpa gönderildi.
IHA

Kayıp dağcının 1750 metrede cansız bedenine ulaşıldı

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