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Haberler Muğla Bodrum'da makilik alanda yangın! Yerleşim yerine doğru yayılıyor

'da makilik alanda ! Yerleşim yerine doğru yayılıyor

Son dakika... 'nın ünlü tatil ilçesi 'da korkutan . Rüzgarın etkisiyle yayılan ve yerleşim yerine yakın olan yangına müdahale ediliyor

Bodrum'da makilik alanda yangın! Yerleşim yerine doğru yayılıyor

06.06.2020, 18:16

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı.

Dereköy Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan ve yerleşim yerlerine de yakın olduğu belirtilen yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliğince havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA

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