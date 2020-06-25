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'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu

'nın ilçesinde tatil için bulunanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı () dolayısıyla hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajları kullanıp, turistik ziyaretler gerçekleştirebilecek.

Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu

25.06.2020, 17:18 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020,17:19

Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilebilmesi için 27 Haziran'da 09.30 ile 15.00 ve 28 Haziran'da da 09.30 ile 18.30 saatleri arasında belirli istisnalar çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği hatırlatıldı.

Kısıtlama boyunca yerli ve yabancı misafirlerin daha önceden yapılmış rezervasyonları ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına önlem alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan turistler, kısıtlama sürecince plajlardan yararlanıp (konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk plajları dahil), müze ve ören yerleri ile tarihi, kültürel, dini anıt, ibadethane ve türbe ziyaretleri yapabilecek."

Kurul tarafından, bu hizmetleri sunacak işletme ve yerlerde çalışanların da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

AA

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