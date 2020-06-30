Başkan değil düşman!

Yaz mevsimi gelmesine rağmen bir şantiyeye dönen turizm cenneti Bodrum'un CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı hizmetlerle adını duyurmak yerine skandal sözleriyle gündeme oturdu. Dünyanın en gözde turizm yerleri arasında gösterilen Bodrum, turist beklentisi yaşadığı günlerde Başkan Aras'ın sarf ettiği skandal sözler yüzünden sıkıntı yaşayacak gibi görünüyor. Aras'ın sözleri, yabancı basın tarafından gündeme taşındığı an, Bodrumlu işletmecileri ve esnafı zor durumda bırakacak nitelikte.

PARALARINI ALIRIZ

Bodrum'da bir tabak dönerin 370 TL'ye satılmasının basında yer bulmasının ardından bir televizyon programına katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Biz turistin, cebindeki parayı sonuna kadar almakla mesulüz" dedi. Aras, "Biz turistin, vatandaşımızın demiyorum, cebindeki parayı sonuna kadar almakla mesulüz. Adam cebine para koymuş gelmiş, niye harcamasın? Bir dönere 100 bin TL vermek istiyorsa, versin yesin. Bana ne" dedi. CHP'li Aras, 1 porsiyon dönerin 370 lira olmasını da, "Oligarklar, krallar, prensler burayı tercih ediyor. Altın tabakta döner yemek istiyor" sözleriyle savundu.

BODRUM HİZMET BEKLİYOR

Turizm sezonu gelmesine rağmen liman düzenlemesinin halen bitirilemediği, Bodrum'un içler acısı hali esnafı bezdirmiş durumda. Sık sık su borularının patladığı, en ufak yağmurda su baskınlarının yaşandığı, arıtmalarının yetersizliği, milyon dolarlık evlerin kanalizasyon sistemlerinin olmamasından dolayı vatandaşın fosseptik çukurlarına mahkum bırakılması Bodrum'da Başkan Aras'ın bu eksiklikleri düzeltmek bir yana ilçeye turist gelmemesi için adeta düşman edasıyla yaptığı bu açıklama tepkilere neden oldu.



SÖZLERİNİN HİÇBİRİNİ TUTMADI

Göreve geldiğinde kaçak yapılara göz açtırmayacağını söyleyen Başkan Aras, görevi süresince sadece birkaç göstermelik kaçak bina yıktı. Oysa yıllardır gözünün önünde duran Yılmaz Özdil ve Can Dündar'ın villaları için sessiz kalmayı tercih etti. "Türkbükü'nde bir tane iskele bırakmayacağız isteyen herkes denize rahatlıkla girecek" dedi. Bırakın iskele yıkmayı yeni iskele ruhsatlarına imza atmaya devam etti. "Bodrum bu şekilde daha iyi, sakın buraya gelmeyin" dedi sonra bu sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti.





'KİMSE TATİLE GİTMEZ'

BÜTÜN dünyada piyasanın iç turizme yönelik olduğunu söyleyen AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen "1980'li yıllardan bu yana turist kazıklanıyor mu kazıklanmıyor mu tartışması var. Aras'ın bu sözlerinden sonra insanlar ne düşünür? Bu sözlerin söylendiği yere kimse tatile gitmez. Bazı ülkeler turist göndermiyor. Tam da bu dönemde, turizmci umudunu yerli turiste bağlamışken, 'Turistin cebindeki parayı sonuna kadar almakla mesulüz' demek büyük talihsizlik. Bu sözler dış basında aleyhte kullanılır" dedi.



ESNAFI İSYAN ETTİRDİ

VATANDAŞLAR ve işletme sahipleri, turizm mevsimi başladığı halde ilçenin halen şantiye görünümünde olduğunu belirterek, "Aras konuşacağına sorunları çözsün. Her yer toz toprak içinde. Liman halen bitirilemedi. Turist zaten az gelecek olanların da yürüyeceği yol yok. Aras'ın görevi sorunları çözmek Bodrum esnafını zor duruma düşürecek sözler sarf etmek değil" dedi.

Adem ÜLKER

Bodrum’a gelelim mi gelmeyelim mi?