Marmaris’te otomobil dereye uçtu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otomobilin dereye uçması sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ali T. yönetimindeki 16 BAM 48 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Muğla-Marmaris kara yolu Taşhan mevkiinde dereye uçtu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile birlikte otomobilde yolcu konumunda bulunan 3 kişi yaralandı. Otomobil içinde sıkışan bir kişi ise İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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