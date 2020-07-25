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Haberler Muğla Pınar’ın katili Cemal Metin Avcı, güvenlik nedeniyle Afyon’a nakledildi

Pınar’ın katili , güvenlik nedeniyle Afyon’a nakledildi

Ölümü ve öldürülme şekli tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin’in katil zanlısı , Afyon Yüksek Güvenlikli T Tipi Cezaevine nakledildi.

Pınar’ın katili Cemal Metin Avcı, güvenlik nedeniyle Afyon’a nakledildi

25.07.2020, 17:03

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, güvenlik nedeniyle Adalet Bakanlığı'nın talimatı ile Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Afyon Yüksek Güvenlikli T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Adalet Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda alınan karar sonrası Cemal Metin Avcı iki gün önce kaldığı Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Afyon'a götürüldü. Avcı'nın güvenlik nedeniyle Afyon'a nakledildiği öğrenildi.

Öte yandan, Cemal Metin Avcı'nın eşi Eda Avcı'nın da önümüzdeki hafta içinde avukatı kanalı ile boşanma davası açmaya hazırlandığı öğrenildi. Eda Avcı'nın babası Haluk Karagün, kızının yaşanan olaylardan sonra ruh halinin iyi olmadığını belirterek, avukatı kanalıyla Pazartesi günü Muğla Adliyesi'ne boşanma dilekçesi vereceği öğrenildi.

İHA

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