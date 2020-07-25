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Haberler Muğla Gençliğinin baharında katledildi! Pınar Gültekin'in evinin önüne terlikleri konuldu

Gençliğinin baharında katledildi! 'in evinin önüne terlikleri konuldu

27 yaşındaki üniversite öğrencisi , 'da kaybolmuştu. Kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni bulunan Gültekin'in eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Pınar'ın fotoğrafı anısını yaşatmak için arkadaşlarıyla sürekli gittiği kafeye asıldı. Ayrıca genç kızın evinin önüne terlikleri bırakıldı.

Gençliğinin baharında katledildi! Pınar Gültekin'in evinin önüne terlikleri konuldu

25.07.2020, 15:47 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020,15:58

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi genç kızı, arkadaşları hatıralarıyla yaşatacak.

Gültekin'in, Akyaka Mahallesi'ndeki arkadaşlarıyla sürekli gittiği kafede hüzün yaşanıyor. Kafeye genç kızın kısa süre önce çektirdiği fotoğraf asıldı. Arkadaşları, Gültekin'i hiç unutmayacaklarını belirtti.

Gültekin'in yalnız yaşadığı evin girişi de ev sahibi tarafından kapatıldı.

Ev sahibi, genç kızın eşyalarına ve anılarına saygı göstermek amacıyla evi kapattığını, ailesinin beklendiğini kaydetti.

Evin önüne sadece Gültekin'e ait terlik bırakıldı.

Öte yandan, olayın gerçekleştiği Menteşe ilçesi Karabağlar mevkisindeki bağ evinin kapısı da sahipleri tarafından zincirlendi.

Pınar Gültekin'in katledildiği evin kapısına kilit vuruldu

OLAY

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisinde ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

AA

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