Kurban Bayramı'na saatler kala, vatandaşlar namaz vakitlerini araştırmaya başladı. Vatandaşlar, illerindeki namaz saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini yayınladı. Peki Muğla'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Muğla bayram namazı saati...

MUĞLA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Muğla'da bayram namazı saat 06:42:00'de kılınacak.

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).