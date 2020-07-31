  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Tatile gelen vatandaşların ilk işi Marmaris’i izlemek oldu

Tatile gelen vatandaşların ilk işi ’i izlemek oldu

Vatandaşlar bayram tatilini geçirmek için 'yı tercih etti. Bayramını ’te geçirmek isteyen vatandaşlar, ilçeye girer girmez seyir terasından çekim yaptı.

Tatile gelen vatandaşların ilk işi Marmaris’i izlemek oldu

31.07.2020, 10:44 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020,10:53

Kurban Bayramı'nı Marmaris'te geçirmek isteyen vatandaşlar ilçeye girer girmez seyir terasından çekim yaptı. Tatilciler seyir tepesinden bol bol fotoğraf çekip sosyal medyalarında paylaştı.


Kurban bayramı tatilinin Turizm göz bebeği olan Marmaris'te geçirmek için mesai bitiminde yola çıkan vatandaşlar saatler sonra ilçeye vardı. Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan bayramında evlerinde geçiren tatilciler Kurban Bayramını fırsat bilip Muğla'nın turistlik ilçelerine akın etti.

Perşembe günü gece yola çıkan bazı vatandaşlar sabah erken saatlerde Marmaris'e vardı. İlçe girişindeki seyir terasını gören tatilciler Bayram sabahında ilk işleri Marmaris'i tepeden gören Milli Park'tan fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

IHA

Plajlarda sosyal mesafe unutuldu! Denizli ve Uşak'ta bayram namazı koronavirüs tedbirlerine uyularak kılındı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tatile gelen vatandaşların ilk işi Marmaris’i izlemek oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA