Muğla'da açıklarında 23 sığınmacı kurtarıldı

Marmaris açıklarında içinde sığınmacıların bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebi üzerine, bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Çiftlik Koyu açıklarında ise lastik botta bir grup sığınmacı olduğu motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen sahil güvenlik ekibi, 9 sığınmacıyı kurtardı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.