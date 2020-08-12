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Haberler Muğla Yavru kedi için seferber oldular

için seferber oldular

'da duvara sıkışan için itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye ekipleri kedinin bulunduğu duvarı yıkarak, yavruyu kurtarmayı başardı.

Yavru kedi için seferber oldular

12.08.2020, 17:16 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020,17:24

Muğla'nın Bodrum ilçesinde duvara sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Yokuşbaşı Mahallesi'nde bulunan bir evin taş duvarında bulunan bir borunun içerisine sıkışan kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Çevre sakinlerinin duvarın içerisinden gelen yavru kedi sesine duyarlı davranarak yetkililere haber verdi.

Duvarın içerisinde bulunan boruya düşen yavru kedi için Muğla Büyükşehir İtfaiyesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri yavru kedinin bulunduğu duvarı yıkarak kediyi kurtardı.

IHA

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