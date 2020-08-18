Muğla'nın Akyaka beldesinde gözlerinin önünde ablası Melike Kaya'nın (21) boğulmasına şahit olan Esmanur Kaya, jandarmadaki sözlü ifadesinde, "Tatil ciğerimi yaktı. Bu acıya dayanmak mümkün değil. Ablamdan geriye elimde sadece bu fotoğraf kaldı. En acı hatıra fotoğrafımız" dedi. Kuzen ve kardeşlerden geriye Akyaka'da yedikleri son yemeğin sosyal medyadan paylaştıkları fotoğrafı kaldı.

AKINTIYA KAPILDILAR

Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka beldesinde meydana gelen olayda, denize giren Melike Kaya, kız kardeşi Esmanur Kaya ve kuzeni Feyza Tamur (20), akıntıya kapıldı. Denizden çıkabilmek için mücadele eden 3 genç kız bir süre suda batıp çıkmaya başladı.

VATANDAŞLAR KOŞTU

Sahilde bulunan vatandaşlar, Esmanur Kaya ile Tamur'u kıyıya çıkarttı. Sudaki çırpınışları kesilen MelikeKaya ise gözden kayboldu. Sahil Güvenlik dalgıçları tarafından yapılan arama çalışmaları sonrası Melike Kaya isimli genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.



'DÜNYALAR BAŞIMA YIKILDI'

ABLASININ ölümüyle yıkılan Esmanur Kaya, jandarmadaki ifadesinde, "Suda çırpınıyorduk. Etrafıma baktığım zaman ablamı göremedim. Suda olduğunu ve gözden kaybolduğunu söylediler. Kurtarılacağını ümit ettim. Cesedine ulaşıldığını öğrenince dünyalar başıma yıkıldı. Tatile gelmeseydik bu acı olayı yaşamayacaktık. Hayatta her daim bana destek olan ablamın ölümüne şahit oldum. Tatil ciğerimi yaktı. Bu acıya dayanmak mümkün değil. Ablamdan geriye elimde sadece bu fotoğraf kaldı. En acı hatıra fotoğrafımız" diye konuştu.

Adem ÜLKER