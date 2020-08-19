Bodrum'da festivalde maske takmayan protokole tepki

Sanat Danışmanlığını ünlü piyanist Gülsin Onay, sanat yönetmenliğini ise Eren Levendoğlu'nun üstlendiği 17'nci Gümüşlük Müzik Festivali, 17 Ağustos Pazartesi günü başladı. Gümüşlük Antik Taş Ocağı'daki festivalin ilk konserinde kemancı Rosanne Philippens ve piyanist Michail Lifits'in sahne aldı. Konseri Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kültür ve Turizm eski Bakanı Bahattin Yücel, Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis, Hollanda Kraliyeti Kültür Başmüşaviri İpek Sur van Dijk ve Bodrumlu çok sayıda klasik klasik müziksever izledi.

"DİKKATSİZCE DAVRANMASI HOŞ DEĞİL"



Konserde ön sıradaki yer alan aralarında Bodrum Belediye Başkanı Aras'ın da bulunduğu protokol üyelerinin maske takmaması ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayması tepki topladı.





Seyircilerden biri, "Uluslararası düzeydeki bir festivalde, ön sırada oturan protokol üyelerinin maskesiz ve mesafesiz olması kabul edilemez. Her fırsatta maskesiyle poz veren ve 'evde kalın' diyen Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın en kritik dönemde böylesine dikkatsizce davranması hoş değil" dedi.

Geceye katılan ünlü ressam Ender Güzey topluma örnek olması gereken kişilerin koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uymamalarını eleştirdi.

Protokol üyelerine virüs işlemiyor mu!