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Haberler Muğla Milas Zeytinlikuyu'daki bu görüntünün nedeni belli oldu

Zeytinlikuyu'daki bu görüntünün nedeni belli oldu

’ın önemli deniz kıyılarından olan ve her yıl özellikle yaz aylarında vatandaşların tercih alanları arasında ilk sıralarda bulunan Zeytinlikuyu Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen denizdeki kirliliğin araştırılması için çalışma yapıldı.

Milas Zeytinlikuyu'daki bu görüntünün nedeni belli oldu

20.08.2020, 12:48

Vatandaşların sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaşarak, yakın sitelerin birinden sondaj ve pis sularının denize akıtıldığını belirterek paylaşımlarda bulunmasının üzerine Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede çalışma başlatıldı.



Yapılan inceleme çalışmalarının ardından denize yakın mesafede olan bir sitede içme ve kullanma suyu için kuyu kazıldığı, bu çalışma sırasında da ortaya çıkan su ve çamurun denize akarak görüntü kirliliği oluşturduğu belirlendi.



Yapılan çalışma kapsamında denizden 3 ayrı noktadan ve açılan kuyudan numuneler alındı.

İHA

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