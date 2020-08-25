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Makine arızası yapan kurtarıldı

açıklarında makine arızası yapan kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, tekneyi kurtararak emniyetli bir şekilde ’deki özel bir marinaya çekti.

Makine arızası yapan tekne kurtarıldı

25.08.2020, 14:49 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020,14:53

Fethiye açıklarında makine arızası yapan teknenin yargım çağırısına Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.


Edinilen bilgiye göre, Fethiye Kızılada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunduğu tekneden yardım çağırısı yapıldı. Çağrıya Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı bölgedeki tekne müdahale etti. Sürüklenen tekne yedeklenerek emniyetli bir şekilde Fethiye'deki özel bir marinaya çekildi.


IHA

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