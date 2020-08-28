  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Uşak Uşak'ta korkutan yangın! 9 katlı binanın altındaki...

'ta korkutan ! 9 katlı binanın altındaki...

'ta 9 katlı binanın altındaki alışveriş merkezinde çıktı. Yangın korku ve paniğe neden olurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alışveriş merkezi tamamen kullanılamaz hale geldi.

Uşak'ta korkutan yangın! 9 katlı binanın altındaki...

DHA

28.08.2020, 09:17 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020,09:46

Uşak'ta 9 katlı binanın altında bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Bina sakinleri evlerini tahliye ederken, itfaiye tarafından söndürülen yangında alışveriş merkezinde büyük çapta hasar meydana geldi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 9 katlı binanın altında bulunan bir alışveriş merkezinde gece saat 23:45 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın hızla yayılırken, alevleri fark eden bina sahipleri korku ve panik içerisinde evlerini tahliye etti. Haber verilmesi üzerine Uşak Belediyesi İtfaiye ekibi kısa sürede olay yerine gelerek çalışma başlattı. İtfaiye erleri yoğun duman nedeniyle gaz maskeleri ile müdahalede bulundu. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, alışveriş merkezi tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın dolayısıyla evlerinden sokağa çıkan bina sakinleri ise alevlerin kontrol altına alınmasıyla rahat nefes aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, alışveriş merkezindeki yangında 1 milyon lira dolayında hasar meydana geldiği belirtildi.

Can pazarı CHP’li belediyeden hassas alan ihaneti!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uşak'ta korkutan yangın! 9 katlı binanın altındaki... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA