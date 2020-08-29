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Haberler Muğla Akbük yolunda can pazarı! Araç şarampole yuvarlandı

Akbük yolunda can pazarı! Araç şarampole yuvarlandı

'nın yolunda meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Şarampole uçan araçta yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hastaneye kaldırıldı.

Akbük yolunda can pazarı! Araç şarampole yuvarlandı

29.08.2020, 15:29 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020,15:35

Muğla'da meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. Menteşe ilçesi Akbük yolunda meydana gelen kaza sonrası yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre 34 DAA 240 plakalı araç seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 Ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edildi.


Kazada Aykut Karataş, Davut Karataş ve Mehmet Karataş isimli vatandaşlar çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu açıklandı.

IHA

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