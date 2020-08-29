Gaspçının bıçakladığı Göztepe taraftarı Doğancan, hayata tutunamadı

Olay, 18 Ağustos salı akşamı, Kızılay Mahallesi'ndeki Malazgirt İlkokulu yakınlarında meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen M.A.G., arkadaşıyla birlikte yürüyen Bornova Belediyesi çalışanı Doğancan Kalkan'dan bıçak tehdidiyle para ve değerli eşyalarını istedi. Kalkan, vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine M.A.G., Kalkan'ı göğsünden bıçakladı.







Duruma müdahale etmek isteyen adı öğrenilemeyen arkadaşı da bacağından hafif şekilde yaralandı. M.A.G. kaçarken, ağır yaralı olarak Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Doğancan Kalkan, dün akşam hayatını kaybetti.





Göztepe Spor Kulubü taraftarı ve tribünlerin sevilen bir ismi olduğu öğrenilen Kalkan'ın ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Vatandaşlar da ilçede çok sayıda madde bağımlısı olduğunu ve kendilerini güvende hissetmediklerini söyledi.

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