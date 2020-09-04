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Haberler Muğla Muğla Valiliği evleri yandığı için traktör römorkunda yaşayan aileye sahip çıktı

Valiliği evleri yandığı için traktör römorkunda yaşayan aileye sahip çıktı

'nın Menteşe ilçesinde, evleri yandığı için traktör römorkunda yaşayan ailenin fertleri, geçici süre konaklayabilmeleri için konteynere yerleştirildi.

Muğla Valiliği evleri yandığı için traktör römorkunda yaşayan aileye sahip çıktı

AA

04.09.2020, 16:08

Vali Orhan Tavlı, Karabağlar Yaylası mevkisinde Mehmet Ali Ünal'a (52) ait müstakil evin yanması nedeniyle ailenin traktör römorkunda yaşamaya başladığını öğrenince harekete geçti.

Tavlı'nın talimatıyla ailenin bulunduğu adrese giden Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, durumu yerinde gördü.

Ailenin taleplerini dinleyen Yıldız'ın durumu bildirmesi üzerine, Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince yanan evin yanına konteyner ev kuruldu. Aileye maddi yardımda da bulunuldu.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin çıkan yangında maddi ve manevi olarak zarara uğradığını söyledi. En büyük tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirten Yıldız, "Devletimiz tüm imkanları ile ailenin yanında olacak. İlk etapta AFAD ekiplerimiz konteyner yerleştirdi ve ailenin sıcak bir yuvada kalması sağlandı." diye konuştu.

Yardımların devam edeceğini anlatan Yıldız, "Biz de devlet olarak gerekli yardımları yapacağız. AFAD ve Kaymakamlığımız bugün de maddi yardımda bulunacak. İnşallah en kısa sürede de yanan ev yeniden inşa edilecek. Bu konuda belediye ekiplerine de teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Mehmet Ali Ünal ise "Tüm kurumlarıyla yanımızda olan devletimize teşekkür ediyoruz." dedi.

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