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Haberler Muğla İncir ağacına çıkan yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

İncir ağacına çıkan yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

'nın ilçesinde incir ağacına çıkan yılanı itfaiye ekipleri yakaladı. Ekipler, yılanı çıktığı ağaçtan indirerek, alanına bıraktı.

İncir ağacına çıkan yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

10.09.2020, 15:21 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020,15:28

Muğla'nın Bodrum ilçesinde incir ağacına çıkan yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç Mahallesi 3566 Sokak'taki evlerinin giriş kısmındaki incir ağacına yılan çıktığını gören ev sahibi, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 metrelik yılanı yakaladı. Ekipler, yılanı çıktığı ağaçtan indirerek, daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı.

İHA

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