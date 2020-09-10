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Haberler Muğla Milas'ta kanalizasyon suyu denize aktı

'ta suyu denize aktı

’nın ilçesine bağlı tatil bölgesi ’nde tıkanan hatlarından akan pis su denize döküldü Pis suyun karıştığı deniz suları uzun süre görüntü kirliliği oluşturdu.

Milas'ta kanalizasyon suyu denize aktı

10.09.2020, 14:43

Güllük Mahallesi'nde Oba Sitesi bölgesinde özel bir şirket tarafından işletilen İçme Suyu Arıtma ve Atıksu Arıtma Sisteminde yaşanan sıkıntı vatandaşı mağdur etti. Kanalizasyonda meydana gelen tıkanmanın ardından pis suyun denize akıtıldığını iddia eden vatandaşlar, "Bölgedeki rögar sisteminde bir sıkıntı meydana gelmiş. Bunun üzerine ekipler tarafından çalışma başlatılmış fakat çalışma sırasında da pis su denize aktarılmış.

Burada insanlar denize giriyor. Sağlık açısından büyük risk. Su kesintileri olduğu zaman firma duyuru yapıyor. Aynı hassasiyeti bu tür bakımlar için de gösterilmesini istiyoruz. En azından bölgede bulunan insanlar birkaç gün denize girmez" dedi.

İHA

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