Ölüdeniz’de doğa katliamına devam

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Yeni Asır'ın "Ölüdeniz'in katili" ve "Bu boru ne başkan" manşetleriyle duyurduğu doğa katliamında değişen bir şey yok. Muğla Büyükşehir Belediyesi, arıtma tesislerinin kapasitesini artırmak yerine, kirli suları daha da uzattığı borularla denize akıtmaya devam ediyor. Fethiye'nin cennet köşesi Ölüdeniz'deki Deve Plajı'ndan denize arıtılmamış su bırakıldığını 23 Ağustos 2019'ta ortaya çıkaran Yeni Asır'ın haberinin gerçeği yansıtmadığını iddia eden CHP'li Büyükşehir Belediyesi, arıtma tesisine 1 kilometre mesafeden denize kanalizasyon sularını bırakmayı sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün, Fethiye'ye ihanetini gözler önüne seren manzara, yapılan haberlere ve tepkilere rağmen denizin kirletilmesine karşı hiçbir önlem alınmadığını kanıtlıyor.

ARITMA KAPASİTESİ ARTMALI

Kapasitesi yetmeyen arıtma tesisleri nedeniyle Körfez ve Ölüdeniz'de kirlilik tehlikeli boyutlara ulaştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezi ve Ölüdeniz arıtma tesislerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uyarısına rağmen kapasiteyi artırmadı. Defalarca yapılan haberlere rağmen atık su borusu yerinden kaldırılması gerekirken denize doğru daha da uzatılarak işlevini yapmaya devam ediyor. Bu çevre felaketi vatandaşları isyan ettirirken, yüz kızartıcı manzara, gerçeği inkar eden belediyeyi de yalanlıyor.

KAPASİTESİ YÜKSELTİLMİYOR

Fethiye ilçe merkezi ve Ölüdeniz'deki arıtma tesislerinin yaz aylarında nüfusun çoğalmasıyla birlikte kapasiteyi karşılamadığı, yıllardır Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rapor edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Daire Başkanlığı (MUSKİ), defalarca ikaz edilmesine rağmen arıtma tesislerinin kapasitesini yükseltmedi. Belediye çareyi, koylara döşediği boruları daha da uzatarak arıtılmamış kanalizasyonu denize boşaltmakta buldu.



'BÖYLE GİDERSE FETHİYE BİTER'

FETHİYE'DE aylar önce aynı böl-gede yamaç paraşütü yapan pilotlar tarafından bölgedeki kirliliğin fotoğraf-ları çekilmiş ve Yeni Asır skandal kirlili-ği manşetine taşımıştı. Uzmanlar, Fet-hiye Körfezi'nde önlem alınmazsa, 10 yılda eski masmavi denizden eser kal-mayacağı, kokudan ve kirlilikten dolayı bu doğa ve turizm cennetinin yok olup gideceği uyarısında bulundu. Görev yaptığı sürede Muğla kıyılarında kirli-likle ilgili çalışma yapan Emekli Öğre-tim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Tarkan, "Kanalizasyon sularının arıtılmadan denize deşarj edilmesi, tek hücreli ve çok hücreli canlıların yani plantomla-rın çoğalmasına yol açar. Ayrıca deniz-de oksijen azalmasına yol açarak hem hızlı hareket eden hem de deniz dibin-de sabit duran canlıların yok olmasına neden olur. Kanalizasyon atıkları deni-zin rengini değiştirir bu da doğal ola-rak kokuya neden olur. Bölgenin turizm destinasyonu tehlikeye girer" dedi.



GÖRÜNCE DEHŞETE DÜŞTÜM

FETHİYELİ Recep Topçu, balık avlamak üzere açıldığı denizde suyun üstünde atıkları görünce nereden geldiğini merak ederek araştırdı. Deve Plajı açıklarındaki koyda borudan çıkan kirliliği görünce gözlerine inanamayan Topçu, "Kanalizasyon atıkları su üzerinde yüzüyor. Fethiye'de yıllardır balığa çıkarım. Pazar öğleden sonra balık avlarken Gemiler Koyu'ndan Ölüdeniz Plajı'na doğru ilerledim. O koyları pislik içinde görmek ağrıma gitti. Çünkü bizler burada yetiştik ve buraları pırıl pırıl görmeye alıştık" diye tepki gösterdi.

Vural EFECİK