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Haberler Muğla Boynuna plastik parça dolanan kediyi itfaiye kurtardı

Boynuna plastik parça dolanan kediyi kurtardı

'da boynuna plastik parça takılan kediyi ekipleri kurtardı. Yaklaşık 10 dakika boyunca kediyi kurtarmak için uğraşan ekipler, yavru kedinin yarası olmadığını anlayınca serbest bıraktı.

Boynuna plastik parça dolanan kediyi itfaiye kurtardı

17.09.2020, 09:39 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020,09:43

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, boynuna plastik parça takılan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Olay, akşam saatlerinde, Cevat Şakir Mahallesi Manolya Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki yavru kedinin boynunda plastik parçaların dolandığını görenler kediyi kurtaramayınca, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından yavru kediyi kurtardı. Yarasının olmadığı belirlenen yavru kedi, serbest kalınca bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler, kediyi kurtaran ekiplere teşekkür etti.

DHA

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