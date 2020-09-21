‘Aynı anda iki virüsle birden savaşmayalım’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşan grip mevsimi öncesinde uyarılarına devam etti. Her fırsatta havaların serinlemesiyle birlikte grip vakalarının artacağını ve bunun da korona virüsü salgınıyla mücadeleyi zorlaştıracağına dikkati çeken Bakan Koca, dün bir kez daha sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gribin sebebi influenza virüsü, korona virüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda bulaşma ve yayılma risk artar. Gripten de koronaya karşı uyguladığımız tedbirlerle korunmalıyız" dedi.

KAPALI ORTAM RİSKLİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gribin sebebi olan influenza virüsünün insana bulaşma yolları, korona virüsü ile aynı. Bu yüzden grip virüsünün bulaşma riski yakın mesafede, kapalı ortamda artıyor. Korona virüsüne karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Yani maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına daha sıkı uymak zorundayız. Lütfen dikkatli olalım. Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bir dönemde, aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım" ifadelerini kullandı.

YAVAŞ TEKLİF ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Testi pozitif çıkan kişileri evine araçla bırakıyoruz. Temaslıların taramasını 15 saat içinde gerçekleştiriyoruz. İzole edilen taşıyıcıyı arıyor, semptom gelişmişse 112 Acil'le hastaneye getiriyoruz" paylaşımını retweetledi. Başkan Mansur Yavaş mesajında ise, "Sayın Bakanım. Covid-19'a bağlı ihlalleri önlemek adına pozitif ve karantinadaki hastaların Belediyemizle paylaşılması durumunda, EGO Genel Müdürlüğümüz veri tabanı aracılığıyla toplu ulaşımı kullanmalarının önüne geçebilir, salgınla mücadelemize farklı bir boyut kazandırabiliriz" açıklamasında bulundu.

KOCA'DAN CEVAP GELDİ

Koca ise bunun üzerine, "Sayın Yavaş, teşekkür ederim. Covid pozitif ve şüpheliler HES Uygulamasına kayıtlıdır; bilgiler, talep eden kurumların entegrasyonuna açık. Sistem, istenirse şehir içi toplu taşımada da riski önlemeye elverişli. Devlet teamülü görünürlüğe feda edilmemeli. Mücadele birlikte mümkün" diye yanıt verdi.