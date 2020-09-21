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Haberler Muğla Balıkları esir alan ağları temizlediler

Balıkları esir alan ağları temizlediler

Balıkları esir alan ağları temizlediler
Giriş Tarihi: 21.9.2020

MUĞLA Gökova'da çok sayıda balığın takıldığı hayalet ağlar çıkarıldı, balıklar denize bırakıldı. Akdeniz Koruma Derneği, Gökova Körfezi'nde hayalet ağ temizlik çalışmalarını sürdürüyor. AKD ekipleri uzun süredir su altında olduğu sanılan ağları uzun süren çalışmalarla parçalayarak çıkarabiliyor. Hayalet ağların pasif olarak avlanma süresinin, av aracının yapıldığı malzemeye, bulunduğu derinliğe, dip coğrafi yapısına ve hidrodinamik etkenlere göre 2-8 yıl arasında olduğu belirtildi.

ADEM ÜLKER

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