Haberler Muğla Bodrum açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Bodrum açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla Bodrum'da arıza yapan ve sürüklenen tekne ekipler tarafından kurtarıldı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, arızalanan tekneyi güvenli bir şekilde Bodrum Limanı’na çekti.

21.09.2020, 12:07 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020,12:16