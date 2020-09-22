Koronadan kaçan tatilciler Bodrum’u terk etmiyor

Korona virüs (Covid-19) salgınının ardından Bodrum'da ikinci konutları olan yazlıkçılar ilçeye akın etmeye başlamıştı. Nisan ayında gelmeye başlayan yazlıkçılarla beraber 175 bin nüfusa sahip olan Bodrum'un nüfusu yaklaşık 400 bin olmuştu. Tatil siteleri erkenden açılmış ve salgının hızla yayıldığı büyükşehirlerden Bodrum'a göç başlamıştı.





KIŞ NÜFUSU 400 BİNE ULAŞTI

İlkbahar aylarında Bodrum'a gelen yazlıkçılar sonbahar olmasına rağmen Bodrum'u terk etmedi. Trafik yoğunluğu, sahil yoğunluğu geçen yıl eylül ayına göre 2'katına çıktı. Birçok yazlıkçının ise Korona virüs salgını bitene kadar Bodrum'daki evlerinde yaşayacakları öğrenildi.

Öte yandan nüfusu 400 bine yaklaşan Bodrum birçok ilin nüfusunu da geride bırakmış oldu.

Turizm cenneti Ege'ye tatilci akını! Tam 2 milyon 99 bin 766 kişi