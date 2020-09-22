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Koronadan kaçan tatilciler ’u terk etmiyor

Koronavirüs salgınının hızla yayıldığı büyükşehirlerden ’a gelen yazlıkçıların birçoğu ilçeye yerleşti. İkinci konutları Bodrum’da olan, özellikle , ve ’dan gelen yazlıkçılarla birlikte 170 bin yerleşik nüfusu olan ilçenin kış nüfusu yaklaşık 400 bine yaklaştı. Son bir yılda 2 katına çıkan nüfus nedeniyle ilçede trafik ve alt yapı sorunları görülmeye başlarken, Bodrum Türkiye’de bulunan birçok ilin nüfusunu da geride bırakmış oldu.

Koronadan kaçan tatilciler Bodrum’u terk etmiyor

İHA

22.09.2020, 14:17

Korona virüs (Covid-19) salgınının ardından Bodrum'da ikinci konutları olan yazlıkçılar ilçeye akın etmeye başlamıştı. Nisan ayında gelmeye başlayan yazlıkçılarla beraber 175 bin nüfusa sahip olan Bodrum'un nüfusu yaklaşık 400 bin olmuştu. Tatil siteleri erkenden açılmış ve salgının hızla yayıldığı büyükşehirlerden Bodrum'a göç başlamıştı.



KIŞ NÜFUSU 400 BİNE ULAŞTI
İlkbahar aylarında Bodrum'a gelen yazlıkçılar sonbahar olmasına rağmen Bodrum'u terk etmedi. Trafik yoğunluğu, sahil yoğunluğu geçen yıl eylül ayına göre 2'katına çıktı. Birçok yazlıkçının ise Korona virüs salgını bitene kadar Bodrum'daki evlerinde yaşayacakları öğrenildi.

Öte yandan nüfusu 400 bine yaklaşan Bodrum birçok ilin nüfusunu da geride bırakmış oldu.

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