Turizm cenneti Ege'ye tatilci akını! Tam 2 milyon 99 bin 766 kişi

Türkiye'nin Ege kıyıları, bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin tercihi oldu. Özellikle 'Yeni normal' ve 'kontrollü sosyal hayat' olarak adlandırılan dönemde güvenli ve sağlıklı turizm taahhüdüyle kapılarını açan turistik tesisler, mavi yolculuğa çıkan lüks yatlar ve günübirlik tur tekneleri ilgi gördü. İzmir'in Çeşme, Muğla'nın Bodrum ve Marmaris, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleriyle son olarak Denizli'nin UNESCO listesindeki Pamukkale bölgesi yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edildi.



PAMUKKALE'Yİ TOPLAM 387 BİN 740 TURİST ZİYARET ETTİ

İzmir'e Adnan Menderes Havalimanı'yla havadan; Alsancak, Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Seferihisar limanlarıyla da denizden girişler yapıldı. Kente ocak ayından ağustos ayı sonuna kadar yerli ve yabancı, toplam 535 bin 915 misafir geldi. Çeşme gibi gözde sahil alanlarının yanı sıra, Efes ve Yedi Uyuyanlar gibi tarihi yerlere de ziyaretçiler ilgi gösterdi.





UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan travertenleriyle dünyaca ünlü beyaz cennet Denizli'nin Pamukkale'si de ziyaretçilerin tercihi oldu. Bu yıl 1 Ocak ile ağustos ayı sonuna kadar Pamukkale'yi toplam 387 bin 740 turist ziyaret etti. Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turan Veli Akyol, beyaz cennet Pamukkale'nin dünyanın her ülkesinden ziyaretçi çektiğini, ancak pandemi dönemi nedeniyle azalan turist sayısının uçuşların açılmasıyla birlikte artmaya başladığını söyledi.



BODRUM VE MARMARİS ZİYARETÇİLERİN TERCİHİ OLDU

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris gibi tatil beldeleri de ziyaretçilerin tercihi oldu. 1 Ocak- 31 Ağustos arası Muğla'ya 614 bin 394 turist geldi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, kenti tercih eden en çok yabancı turistin 246 bin 42 ile İngilizler ve 64 bin 770 ile Ukrayna, 44 bin 592 ile Rus turistlerin olduğunu kaydetti. Bodrum Tanıtma Vakfı Genel Sekreteri Serkan Ceylan ise "Özellikle temmuz ayı ile birlikte normalleşme sürecine geçilmesiyle Muğla'da misafirlerimizi ağırladık. Maalesef bu rakamlar geçen yıllara oranla oldukça düşük. Ağustos ayı içesinde hem bakanlığımızın hem yerel yönetimlerimizin yoğun çabasıyla en azından bir nefes almayı başardık" dedi.





'TURİZMDE PANDEMİ TEDBİRLERİNİ DÜNYADA EN İYİ UYGULAYAN ÜLKEYİZ'

Ege'nin gözde turizm kentlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri de yine ziyaretçilerin tercihi oldu. Kentin tarihi ve turistlik yerlerini ziyaret için 561 bin 717 turist kente giriş yaptı. Gelen yerli turistlerin çoğunluğu denizin tadını çıkarırken, yabancı turistler ise Apollon Tapınağı, Afrodisias, Priene başta olmak üzere Aydın'ın tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etme imkanı buldu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, "Aydın ilimizde otel doluluk oranları ortalama olarak yüzde 60'ın üzerinde. Tüm Avrupa ülkelerinden, Rusya, Ukrayna ve Uzak Doğu ülkelerinden misafirlerimizi 'Safe Tourism' konseptiyle ağırlıyoruz. Turizmde pandemi tedbirlerini dünyada en iyi uygulayan ülkeyiz. Ülkemiz özelinde Aydın otellerimiz de bizleri mutlu eden doluluk oranlarına ulaştı" dedi.

DHA