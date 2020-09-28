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'da jandarmadan helikopterli trafik denetimi

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri sorumluluk bölgelerinde trafik akışının sağlıklı bir şekilde sağlanması amacıyla sürdürdüğü çalışmalarda Dalyan Mahallesi'nde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Muğla'da jandarmadan helikopterli trafik denetimi

İHA

28.09.2020, 12:45 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020,12:46

Denetimde, sağ şeritte veya bankette uygunsuz bekleme, ağır vasıtaların uygunsuz şerit değişimi, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında durma ve park etme ihlalleri yapan sürücüler helikopter ile havadan tespit edildi.



Uygulamada toplam 6 sürücüye karayolları trafik kanununa ihlal ile ilgili ilgili maddelerden Bin 260 lira cezai müeyyide uygulandı.

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