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Şantiyede yaralanan topoğraf, yaşam mücadelesini kaybetti

'da çalıştığı şantiyede uyurken yaralanan topoğraf (44), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uyurken başına sert bir cisim vurularak yaralanan Cerrahoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Şantiyede yaralanan topoğraf, yaşam mücadelesini kaybetti

29.09.2020, 10:51 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020,11:01

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şantiyede uyurken, başına sert cisimle vurulması sonucu ağır yaralanan topoğraf Gökmen Cerrahoğlu (44), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 18 Eylül'de, Bitez Mahallesi'nde bulunan firma şantiyesinde meydana geldi. Topoğraf olarak görevli Gökmen Cerrahoğlu'nun başına, uyuduğu sırada sert cisimle vuruldu. Cerrahoğlu'nun ağır yaralı olduğunu gören diğer çalışanlar, polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbarla şantiyeye gelen sağlık görevlileri, Cerrahoğlu'nu ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Polis ise olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gökmen Cerrahoğlu, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Cerrahoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Memleketi Bursa'ya götürülecek olan Gökmen Cerrahoğlu'nun cenazesinin, yarın öğle vakti Bursa Hacı Zahide Camii'nde kılınacak namazın ardından Geçit Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

DHA

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