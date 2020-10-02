Haberler Muğla Yaralı taşıyan ambulans kamyonla çarpıştı!

Yaralı taşıyan ambulans kamyonla çarpıştı!

Muğla Fethiye'de yaralı taşıyan ambulans kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ambulans savrulduktan sonra devrildi. Ambulansta bulunan 5 kişi ve kamyonet sürücüsünün yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

02.10.2020, 08:44 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020,12:31