"Diş beyazlatma tozu" dediler kokain çıktı!

Kuzey İrlanda'dan Muğla'ya gelen 3 turist, diş beyazlatma tedavisinden sonra geçtikleri otellerinden bilinçleri kapalı halde bulunmuştu. Richard Molloy'un (33) hayatını kaybederken, diğer turistler Declan Carson ve Aaron Callaghan'ın ise koma halde Muğla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne daha sonra Aydın Adnan Menderes Tıp Fakültesi'ne sevk edilmişti.

Elde edilen bilgilere göre, Carson ve Callaghan bu sabah sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi. İki turistin sağlıklarının iyi olduğu öğrenildi.





NE OLMUŞTU?

Kuzey İrlandalı 3 arkadaş, iş için geldikleri Marmaris'te 4 gün kaldıktan sonra Bodrum'a gitti. Gümbet'te yine bir İrlandalı'nın işlettiği apart otelde kalan 3 kişi, özel bir kliniğe giderek dişlerini temizletti. Gençlerden biri, 30 Eylül'de aldıkları uyuşturucu veya yüksek dozajda uyuşturucu içeren hapın etkisiyle bir arkadaşlarının bayıldığını belirterek otel yöneticisinden yardım istedi.



Çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan gençlerden 25 yaşındaki Richard Molloy yaşamını yitirdi. Molloy'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken diğer iki arkadaşın da durumu ağırlaştı. Declan Carson ve Aaron Callaghan Muğla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne oradan da Aydın Adnan Menderes Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.





İki arkadaş, tedavilerinin ardından bu sabah taburcu edildiler. Ölen turistin cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği, burada ölüm nedeninin uyuşturucu mu yoksa uygulanan diş tedavisi mi olduğunun belirleneceği öğrenildi.



"DİŞ BEYAZLATMA TOZU İNSANI ZEHİRLEMEZ"

Komada olan turistlerin idrarlarından kokain adlı uyuşturucu madde çıktı. Ancak olayı çarpıtan İngiltere ve İrlanda'daki bazı yayın organları, Richard Molloy'un diş beyazlatma tozundan öldüğünü öne sürdü.





Uzmanlar ise diş beyazlatmada kullanılan maddelerin, insanı zehirlemesinin mümkün olmadığını belirtti.