  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla İki kişinin ölümünden sorumlu kaçak alkol satan üç şüpheli yakalandı

İki kişinin ölümünden sorumlu kaçak alkol satan üç şüpheli yakalandı

’da alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişinin öldüğü olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi adliyeye sevk edilirken, 1 kişinin de arandığı öğrenildi. Yapılan araştırma sonucu, kaçak içkinin ise 'de üretildiği ve Bodrum’a dağıtım yapıldığı bildirildi.

İki kişinin ölümünden sorumlu kaçak alkol satan üç şüpheli yakalandı

İHA

13.10.2020, 18:22

Bodrum'un Çömlekçi Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki İbrahim Yanık ve 67 yaşındaki Semran Çilenk Başkurt, dün sabah saatlerinde fenalaşmaları üzerine alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Yanık ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Semran Çilenk Başkurt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu, kaçak içkinin İzmir'de üretildiği ve bölgeye servis edildiği anlaşıldı. Jandarma, el yapımı kaçak alkolün dağıtımını koordine eden 1 kişi ile dağıtımı yaptığı belirtilen 2 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı.



"Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme ve Kaçakçılık Kanuna Muhalefet" suçlarından gözaltına alınan N.Ö., T.Y., H.D. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslara alkollü içkiyi sattığı iddia edilen bir kişinin ise arandığı öğrenildi.

Bodrum'da da can alan kaçak alkolün İzmir’de üretildiği ortaya çıktı Muğla'da sahte içki ve kaçak ürünler ele geçirildi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İki kişinin ölümünden sorumlu kaçak alkol satan üç şüpheli yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA