Denizin dibinde para dolu çanta buldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Ekincik koyunda dalış yapan Tarık Tunç, denizde para dolu çanta buldu. Tunç, çantanın sahibini sosyal medyadan buldu ve kargo ile İstanbul'a gönderdi. Ekincik Koyu'nda dalış yapan Tarık Tunç, metrelerce derinlikte fark ettiği çantanın yanına gitti.

KARTTAKİ İSME ULAŞTI

Su altında içerisini açtığında ilk önce gözlük, parfüm gibi kişisel eşyaları gördü. Daha sonra kredi kartı ve paraların olduğunu fark edince su yüzeyine çıktı. Kredi kartının sahibini sosyal medyadan bulup durumu haber verdi. Çantanın içinde bulduğu 460 TL, yüzük, kimlikler ve diğer eşyaları kargo ile sahibine gönderdi. Tunç, "Çantanın sahibini sosyal medya aracılığı ile buldum. Kendisi bu bölgeye kızı ve damadı ile tatile gelmiş, seyahat sırasında kaybetmiş. Çantayı denizde kaybettiğini bile bilmiyor ben söyledikten sonra gezi teknesinden düşürdüğünün farkına vardı. Çantayı kargo ile kendisine gönderdim" dedi.

ADEM ÜLKER