  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla'daki sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 13 tutuklama

'daki ve kaçakçılık operasyonunda 13 tutuklama

'da, polisin 17 adrese düzenlediği operasyonlarda; , sahte içki yapımında kullanılan malzemeler, gümrük kaçağı makaron ve cep telefonu ile tarihi değeri olduğu değerlendirilen objelerle yakalanan 52 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden adliyeye sevk edilen 13'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla'daki sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 13 tutuklama

26.10.2020, 11:20

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü, sahte içki ve kaçakçılık olaylarına yönelik 21- 26 Ekim'de, il genelinde 17 adrese operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonlarda; 1015 litre etil alkol, sahte olduğu belirlenen 130 litre şarap, 40 litre rakı, 38 şişe anason aroması, 399 çeşitli içki kitleri, 2 bin boş makaron, tarihi değeri olduğu değerlendirilen 65 parça obje, gümrük kaçağı 47 cep telefonu, 896 cep telefonu malzemesi, 1 sahte çek, 2 ruhsatsız tabanca, içki yapımında kullanılan düzenek ve malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 52 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 39'u, polisteki ifadelerinin ardından haklarında adli işlem yapılmak üzere tutanak tutulup, serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 13 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Bakanlık duyurdu: 2020 yılında 2 bin 430 alkollü içki kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'daki sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 13 tutuklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA