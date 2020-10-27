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Haberler Muğla Sahte alkolden Muğla’da 3’üncü ölüm

Sahte alkolden ’da 3’üncü ölüm

Bodrum’da kullanımı nedeniyle 74 yaşındaki İbrahim Yanık ve 66 yaşındaki Semran Başkurt’un ardından 47 yaşındaki Yelda Dağıtman Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu sabah yaşamını yitirdi.

Sahte alkolden Muğla’da 3’üncü ölüm

İHA

27.10.2020, 11:03

Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Yelda Dağıtman'ın aldığı sahte alkol nedeniyle 15 gürdür tedavi gördüğü öğrenilirken, dün akşam saatlerinde durumu ağırlaşınca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitiren Yelda Dağıtman, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'na polis eşliğinde getirilen Yelda Dağıtman'ın otopsisi sonrası kesin ölüm nedeni belirlenecek.

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