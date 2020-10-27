İzmir'de, sahte içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen Mehmet Arpacı (53), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arpacı'nın ölümüyle birlikte kentte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi.
İddiaya göre, sahte içki içtikten bir süre sonra fenalaşan Mehmet Arpacı, kentteki özel bir hastanede tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Arpacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arpacı'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mehmet Arpacı'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Öte yandan, kent genelinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi.
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İzmir'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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