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İzmir'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi

İzmir'de sahte içkiden bir kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi. İddiaya göre, sahte alkol tükettikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan M.A. isimli şahıs, tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. M.A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

27.10.2020, 08:46