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Mega yatların rotası ’ye çevrildi

Dünyayı sarsan Korna virüs nedeniyle 2020 yılı turizmi sıkıntılı bir sezon geçirirken, pandemi sürecinde imkanı olan pek çok kişi tatilini su üstünde geçirmeyi tercih etti. Oldukça uzun bir yaz mevsiminin yaşandığı ’de Ege ve kıyıları mega yatların öncelikli tercih ettikleri yerler oldu.

Mega yatların rotası Türkiye’ye çevrildi

İHA

28.10.2020, 10:13 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020,10:16

Dünyanın önde gelen mega yatları gerek havası, gerekse muhteşem koyları ve eşsiz kıyı manzaraları ile dünyanın en güzel gezilip görülecek yerlerinin başında gelen Türkiye'den vazgeçemiyorlar. Bu yıl turizm sezonu kısa sürerken yaz sezonunun uzun sürdüğünü belirten Su Üstünde Bolğu yetkilisi Eren Budaklı, "Yaz sezonunu geride bırakırken muhteşem yatlar Yalıkavak, Bodrum, Antalya, Marmaris, Göcek'e gelmeye devam ediyorlar.

50 metre uzunluğundaki yat Stern ve 44 metrelik İnk adlı yatlar Yalıkavak Marina'ya demir atarken, Odessa 2, Barbara, Life Saga ve Mystere Shadow yatları Göcek'de demir attı. Ayrıca Bold adlı dev yatta Marmaris limanına gelirken, Leander G ve Planet Nine tatil sezonu sonrası bakım için Tuzla'ya tersaneye gitti. Madame Gu, Endeavor II, Go adlı yatlarda Haziran ayından beri Türk kıyılarını gezmeye devam ediyor.

Bu sene mega yatlar sadece Türkiye'ye yakıt almaya gelmedi. Bütün sezon Türkiye'de kıyıları gezdiler. Ayrıca bu yatlar sezon sonu bakım içinde Türk tersaneleri tercih ettiler. 2020 yılında mega yatların en uğrak ülkesi Türkiye oldu. Bu konuda Yunanistan ve İspanya'yı geride bıraktık. Dünyanın en büyük ilk 100 yatın en az 20'si Türkiye'ye geldi. Bu Türk turizmi için büyük bir başarıdır' dedi.

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