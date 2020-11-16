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Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 28 gözaltı

Muğla'da düzenlenen sahte içki, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheli hakkında cezai işlem uygulandı. Ayrıca 8 tarihi eser sikke, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör, 21 fişeğe de el konuldu.