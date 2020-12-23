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Haberler Muğla Pınar’ın katili keşfe getirilemedi

Pınar’ın katili keşfe getirilemedi

Pınar’ın katili keşfe getirilemedi
Giriş Tarihi: 23.12.2020

Muğla'da yaşanan ve Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayetinde görülen ilk duruşmada katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın, 22 Aralık'ta keşif yapılmasına karar verilmişti. Dün, Cemal Metin Avcı'nın kaldığı Afyon Yüksek Güvenlikli T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan getirilemediği bildirildi. Dün yapılması planlanan olay yeri keşfi, bugün saat 13.30'a ertelendi. Öte yandan, Afyon Yüksek Güvenlikli T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na soruşturma açıldığı bildirildi.

FERDİ YAVUZ

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