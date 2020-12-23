Muğla'da yaşanan ve Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayetinde görülen ilk duruşmada katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın, 22 Aralık'ta keşif yapılmasına karar verilmişti. Dün, Cemal Metin Avcı'nın kaldığı Afyon Yüksek Güvenlikli T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan getirilemediği bildirildi. Dün yapılması planlanan olay yeri keşfi, bugün saat 13.30'a ertelendi. Öte yandan, Afyon Yüksek Güvenlikli T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na soruşturma açıldığı bildirildi.
FERDİ YAVUZ
Pınar’ın katili keşfe getirilemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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