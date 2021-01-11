Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni gelişme! Katili Selim Ahmet Kemaloğlu...

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde Ramazan Bayramı'nın ilk günü meydana gelen olayda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar'ı (25) dövdükten sonra vahşice öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianame Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Zeynep Şenpınar'ı (25) dövdükten sonra öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı. Muğla Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Kemaloğlu, 8 Ekim'de hakim karşısına çıkmış, duruşma 28 Ocak 2021 gününe ertelenmişti.

ADLİ TIP RAPOR HAZIRLAYACAK

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kemaloğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Mahkeme İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na katilin akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için bir yazı gönderdi.

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