Pınar Gültekin’in ailesi Yeni Asır’a konuştu: Her gün yanıyoruz

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup, yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Güvenlik güçleri tarafından yürütülen ve yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda, HTS kayıtlarından, tutuklu şüpheli Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, abisiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



İÇLERİNİ DÖKTÜLER

Kızları Pınar'ın acısını hala yüreklerinde taşıyan anne Şefika ve baba Sıddık Gültekin içlerini Yeni Asır'a döktü. Kızlarına telefonla ulaşamadıklarını dile getiren baba Sıddık Gültekin aradığımızda telefonuna ulaşamadık oysa her gün bizi aramayı ihmal etmezdi ben olmasam annesi yada kardeşleriyle her gün konuşurdu. Bir kaç gün aramayınca içimize bir korku düştü bir şeyler olduğu sanki bize malum oldu kayıp olduğunu bildirdik ve kız kardeşi Muğla'ya gitti evine baktık arkadaşlarına sorduk ama yer yarılmış Pınarım sanki içine düşmüş kaybolmuştu" dedi.



'YOL BİTMEK BİLMEDİ'

Anne Şefika Gültekin ölüm haberini gece yarısı aldıkları bir telefonla jandarmadan öğrendiklerini ve başlarından aşağıya kaynar sular döküldüğünü dile getirdi. Anne Gültekin, "Jandarmadan haberi aldığımızda İstanbul-Muğla yolu bitmek bilmedi. Geldiğimizde kızımızın cesedini tanıyamadık. O günden beri acım artarak devam ediyor. Yüreğim yakıp, kavruluyor. Ne zaman bir kadın öldürülse acım bin kez daha artıyor. Ancak bu acım Öldüğümde kızıma kavuştuğumda bitecek" dedi.



'PARALI ŞAHİT TUTTULAR'

Kızının vahşice katledilmesine kader diyemeyeceğini belirten Sıddık Gültekin ise "Bu kızımın alnında yazılan kader değil. Diri diri yakılmış, hayalleri bitirilmiş, ocağımıza ateş düştü. Gencecik kızı diri diri yakacaksın, üstelik dünya kadar iftiralar atacaksın ve iftira atmak için parayla şahit tutacaksın. Az ceza almak için mahkemeye bile el atacaksın. Biz de 'Bu kaderdir' diye sabır edeceğiz. Bu hangi kitapta yazar" diye konuştu.



"GÜZEL KOKULU PINAR'DAN GERİYE YANIK KOKUSU KALDI"

KIZININ özlemiyle yanıp tutuştuğunu söyleyen anne Şefika Gültekin, adeta yaşayan bir ölü gibi olduğunu dile getirdi ve "Kızımı son kez göremedim. Kızım beni her gün arardı, uzun uzun konuşurduk. En son görüntülü konuştuk, 'anne seni sonra arayacağım' deyip telefonu kapattı. Benim de kızım arar mı diye gözüm hep telefondaydı. Kızımın başına kötü bir şey geldi diye içime kurt düştü. Ben kızımdan tekrar telefon beklerken o cani kızımı yakıyormuş. Güzel kokulu Pınar'ımdan geriye yanık kokusu kaldı. O koku öyle bir koku ki burnumdan hiç çıkmıyor. Burnumdan çıksa, yüreğimde o koku. Hâlbuki benim meleğim öyle güzel kokardı ki. Nasıl kıydınız yavruma" dedi.



Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in anne ve babası, yaşadklarını Yeni Asır'a anlatt. İçlerindeki atesin sönmediğini söyleyen Sefika ve Sıddık Gültekin çifti, "Pınarımız, içimizde sönmeyen bir ateş oldu" diye konuştular.



'CANİNİN PROFESYONEL OLDUĞUNU ANLAMIŞTIM'

"ÖMÜR boyu ben bu azapla yaşayamam" diyen baba Gültekin, "Ben, annesi ve kardeşleri her gün bin sefer ölüyoruz. Zaten kızımın kayıp olduğu gün anlamıştım. Parayla adam tutup 'kızı beş gün önce falan yerde gördük' diye telefonlar alıyorduk. O telefonlar karakolda var. Bir değil onlarca. O zaman iz kaybetmeye çalışıyorlardı. Ben o zaman karşımızdaki caninin bir profesyonel olduğunu anlamıştım" diye konuştu.





"CHP'NİN YAPTIĞI İKİ YÜZLÜLÜK"

SIDDIK Gültekin, kızının davasıyla ve acısıyla uğraşırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayıp taziye dileklerini ilettiğini de anlattı. Önce CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve CHP'lilerin davaya destek verdiğini ve adliye önünde destek açıklaması yaptığını söyleyen Gültekin, "Sonra CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin beni şikayet ediyor. Bu nasıl bir iki yüzlülüktür? Söylediklerimin tamamı doğrudur, birçok şahidim de var. Ben niçin Süleyman Girgin'e iftira atayım? Söylediklerimin tamamı doğrudur. Lütfen beni artık rahat bıraksınlar" dedi.





'KARDEŞİ DE YARDIM ETTİ'

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın 5 yılla yargılandığını da hatırlatan Sıddık Gültekin, "Sen abine hem cinayette hem de delil karartmaktan yardım edeceksin, savcı 5 yıla kadar ceza isteyecek. Benden bunu kabul etmemi kimse beklemesin. Ben adalet istiyorum. Çok iyi bilsinler ki durmayacağım, hakkımı sonuna kadar arayacağım. Eşim yaşayan bir ölü oldu. Benim 4 çocuğum daha var. Hem onları hem de hanımı teselli etmeye çalışırken yalnız kaldığım zaman kimse görmesin diye dişimi sıkarak ağlıyorum. Kur'an okuduğumuz zaman 'Ya Rab, kızıma iftira atan kim ise bizim başımıza geleni onun da başına getir' diye dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Ferdi YAVUZ

